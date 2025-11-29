Parma Udinese, i friulani vincono 2-0 grazie ai gol di Zaniolo e Davis su rigore: riscattato il ko col Bologna, ora sono a meno due dalla Juve. L’anticipo di Serie A regala un verdetto chiaro e rilancia le ambizioni di una delle sorprese del campionato. Il match del “Tardini” si chiude con il trionfo dell’ Udinese, che espugna il campo del Parma con un netto 0-2, frutto di una prestazione solida, cinica e matura. La squadra friulana aveva l’obbligo morale e tecnico di reagire dopo la brutta batosta casalinga incassata nel turno precedente (sconfitta per 0-3 contro il Bologna ), e la risposta sul campo è stata perentoria, confermando la bontà del lavoro svolto finora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Parma Udinese 0-2: Zaniolo e Davis stendono i ducali, i friulani mettono la Juventus nel mirino! Cosa è successo nel pomeriggio