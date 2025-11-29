parma udinese 0 2 i friulani tornano alla vittoria

L’Udinese supera al ‘Tardini’ il Parma per 2-0 nella gara valida per la 13esima giornata di serie A. Decidono le reti di Zaniolo all’11’ e di Davis su rigore al 65? per fallo in area di Troilo che viene espulso. I friulani, che erano reduci da due sconfitte consecutive, salgono a 18 punti appaiando la Lazio all’ottavo posto momentaneo mentre il Parma resta fermo a 11 punti. La coppia d'attacco dell' @Udinese1896 decide #ParmaUdinese!? pic.twitter.comSTJ5TImQS4 — Lega Serie A (@SerieA) November 29, 2025 Cuesta: “Terza volta in dieci, gli episodi fanno la differenza”. Non soddisfatto dopo il match il mister gialloblù, Carlos Cuesta: “Nei primi venti minuti non abbiamo giocato come volevamo, loro sono andati in vantaggio e la dinamica emotiva è girata dalla loro parte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

