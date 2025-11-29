Parla una delle studentesse inserite nella lista degli stupri | Forse un gesto politico
"Sono uno dei nomi apparsi in questa lista. Ieri abbiamo fatto una sorta di flash mob, ci aspettiamo che si trovi il colpevole". Lo dice una delle studentesse presenti nella "lista degli stupri" apparsa sulle pareti di uno dei bagni maschili del liceo statale Giulio Cesare di Roma. "Quando ne sono venuta a conoscenza, ero arrabbiata, confusa, non capivo. Magari è stato un gesto politico, visto che i nomi sono tutti di ragazze candidate". La denuncia è partita dal Collettivo studentesco Zero Alibi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
