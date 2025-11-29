Papu Gomez sul suo passato alla Dea | Con Gasperini ci stimiamo ma non c’è mai stata amicizia

Inter News 24 Papu Gomez il talento argentino parla del suo rapporto con il tecnico e delle prospettive di scudetto per la Roma. In un’intervista rilasciata a SportWeek, Papu Gomez ha discusso della sua esperienza sotto la guida di Gian Piero Gasperini all’Atalanta, rivelando alcuni retroscena interessanti sul loro rapporto. «Per il suo modo di interpretare il calcio, o corri o sei fuori. L’ho capito al primo giorno in ritiro», ha raccontato il talentuoso attaccante, ricordando come il metodo di Gasperini fosse severo ma estremamente efficace. Secondo Gomez, l’approccio del tecnico ha permesso all’Atalanta di essere in grado di segnare in media 4 o 5 gol a partita, sfruttando una preparazione atletica che faceva crollare gli avversari nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

