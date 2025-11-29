Papu Gomez | Squalificato per una sciocchezza a 37 anni sono al top Napoli sogno mancato

L'argentino riparte dal Padova in Serie B dopo due anni di squalifica: "Sono lo stesso di sempre, anche alla mia età e con qualche acciacco, ma il mio livello è alto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Papu Gomez: "Squalificato per una sciocchezza, a 37 anni sono al top. Napoli, sogno mancato"

