Papu Gomez | Avrei voluto giocare nel Napoli sono cresciuto con le partite di Maradona

Alejandro el Papu Gomez ha rilasciato una lunga intervista al settimanale della Gazzetta SportWeek di cui riportiamo un estratto significativo. L’intervento dell’ex Atalanta ha anche toccato vari temi, tra cui la possibilità di giocare nel Napoli sfumata. Gomez: «Avrei voluto giocare nel Napoli per la passione della gente». Perché Padova? «Per rinascere. È una scelta di vita, non mi interessavano i soldi. Al direttore Mirabelli ho detto: “Guarda, io voglio solo giocare e sentirmi importante”. Non sono qui per fare passeggiate». Avevi avuto altre offerte? «Dall’Arabia e dall’Argentina, ma io volevo giocare a un certo livello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Papu Gomez: «Avrei voluto giocare nel Napoli, sono cresciuto con le partite di Maradona»

