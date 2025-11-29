Papa visita Moschea Blu ma non prega

9.40 Il Papa ha visitato la Moschea Blu, ma non ha pregato. Il muezzin, che chiama i fedeli musulmani alla preghiera, ha riferito di aver invitato Leone XIV a pregare: "Ho detto a lui che questa era la casa di Allah, se voleva poteva pregare, e lui ha detto 'no, osserverò in giro' e ha continuato la visita nella Moschea Asgin Tunca", a Istanbul. Prevost ha fatto una scelta diversa da Benedetto XVI e Francesco che si erano raccolti in silenzio come preghiera. Leone nel luogo di culto si è tolto le scarpe, come vuole la regola islamica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

