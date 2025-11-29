Papa visita Moschea Blu ma non prega

Servizitelevideo.rai.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

9.40 Il Papa ha visitato la Moschea Blu, ma non ha pregato. Il muezzin, che chiama i fedeli musulmani alla preghiera, ha riferito di aver invitato Leone XIV a pregare: "Ho detto a lui che questa era la casa di Allah, se voleva poteva pregare, e lui ha detto 'no, osserverò in giro' e ha continuato la visita nella Moschea Asgin Tunca", a Istanbul. Prevost ha fatto una scelta diversa da Benedetto XVI e Francesco che si erano raccolti in silenzio come preghiera. Leone nel luogo di culto si è tolto le scarpe, come vuole la regola islamica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

papa visita moschea bluLa visita di Papa Leone alla Moschea Blu. La Santa Sede: "Profondo rispetto del luogo di fede" - Una visita, quella del Pontefice, vissuta "in silenzio, in spirito di raccoglimento e in ascolto, con profondo rispetto del luogo e della fede di quanti si raccolgono lì in preghiera", ha sottolineato ... Segnala msn.com

papa visita moschea bluIl Papa visita Moschea Blu, muezzin 'non ha pregato' - "Ho detto a lui che questa era la casa di Allah, che se voleva poteva pregare, e lui ha detto 'no, osserverò in giro'" ... Da tuttosport.com

papa visita moschea bluIl Papa nella Moschea Blu di Istanbul, visita storica ad uno dei simboli dell'Islam nel mondo - Ieri a Nicea: 'Respingere l'uso della fede per giustificare la guerra' (ANSA) ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Papa Visita Moschea Blu