Papa Leone XIV visita la Moschea Blu di Istanbul

“Il Papa ha vissuto la sua visita alla moschea in silenzio, in uno spirito di contemplazione e ascolto, con profondo rispetto per il luogo e per la fede di coloro che vi si riuniscono in preghiera”. E’ quanto affermato in una nota della Sala Stampa vaticana dopo che erano sorte domande sul fatto se il Pontefice avesse pregato o meno nella Moschea Blu di Istanbul. Leone ha osservato le bellezze architettoniche della moschea, tra cui la maestosa cupola rivestita di piastrelle blu, guidato dal capo della Direzione degli Affari Religiosi della Turchia. Questo è il primo viaggio all’estero del Papa, che visiterà anche il Libano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV visita la Moschea Blu di Istanbul, Vaticano: "In spirito di raccoglimento"

Terza giornata di visita di Papa Leone in Turchia. Il Pontefice ha visitato la Moschea Sultan Ahmed, nota anche come "Moschea Blu", una delle più importanti moschee di Istanbul, è stato accolto e accompagnato nel luogo di culto islamico dal Capo della Diya - facebook.com Vai su Facebook

Istanbul, papa Leone entra scalzo nella Moschea Blu Vai su X

Papa Leone XIV alla Moschea Blu: le foto - Una visita vissuta da Papa Leone XIV “in silenzio, in spirito di raccoglimento e in ascolto, con profondo rispetto del luogo e della fede di quanti si raccolgono lì in preghiera". Riporta ilgiornale.it

Papa Leone XIV in visita alla Moscha Blu di Istanbul. Il muezzin: “Non ha pregato”. La Santa Sede: “Profondo rispetto” VIDEO - “Ho detto a lui che questa era la casa di Allah, che se voleva poteva pregare, e lui ha detto ‘no, osserverò in giro'” e ha continuato la visita, ... Si legge su blitzquotidiano.it

Papa Leone visita la Moschea Blu in "spirito di raccoglimento". - Papa Leone XIV : quella di questi giorni occasione storica "In questa occasione storica in cui celebriamo i 1700 anni dal Concilio Ecumenico di Nicea, ci riuniamo per rinnovare la nostra fede in Gesù ... Riporta msn.com