papa leone xiv prega con il patriarca bartolomeo a istanbul

Durante il suo terzo giorno in Turchia, Papa Leone XIV ha pregato insieme al leader spirituale dei cristiani ortodossi di tutto il mondo, il Patriarca Bartolomeo, nella chiesa patriarcale di San Giorgio, a Istanbul. Leone ha affermato di essere certo che "l'incontro contribuirà anche a rafforzare i legami della nostra amicizia". Bartolomeo, da parte sua, ha sottolineato il significato della scelta del Papa di inaugurare il suo pontificato con una visita in Turchia.

