Papa Leone XIV in Turchia entra scalzo nella Moschea Blu di Istanbul | Non ha pregato

Open.online | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza giornata del viaggio di Papa Leone XIV in Turchia, sabato 29 novembre, è iniziata con un’importante visita alla Moschea Sultan Ahmed di Istanbul, conosciuta anche come la “Moschea Blu”. Il Pontefice, come già avvenuto per i suoi predecessori, ha varcato il portone del luogo di culto musulmano senza scarpe, in segno di rispetto, per una breve visita, senza però raccogliersi in un momento di preghiera. «Ho detto a lui che questa era la casa di Allah, che se voleva poteva pregare, e lui ha detto “no, osserverò in giro” e ha continuato la visita», riferisce ai giornalisti il muezzin della Moschea Asgin Tunca. 🔗 Leggi su Open.online

