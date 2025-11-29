Papa Leone XIV | Il dialogo inter religioso è essenziale

"Rifiutiamo qualsiasi uso della religione e del nome di dio per giustificare la violenza. Il dialogo inter religioso è essenziale per la convivenza di popoli appartenenti a culture diverse". Nel suo terzo giorno di visita in Turchia - prima di raggiungere il Libano - Papa Leone firma una dichiarazione congiunta con il patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo. Lavoriamo insieme per costruire un mondo più giusto e solidale - si legge nel documento - solo così la famiglia umana potrà superare l'indifferenza, il desiderio di dominio, l'avidità di profitto e la xenofobia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Papa Leone XIV: "Il dialogo inter religioso è essenziale"

