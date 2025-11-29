La terza giornata del viaggio di papa Leone XIV in Turchia ha portato il Pontefice nella celebre Moschea Sultan Ahmed di Istanbul, conosciuta in tutto il mondo come la Moschea Blu per le sue 21.043 piastrelle di ceramica che riflettono una luce unica. Come segno di rispetto, il Papa è entrato nel luogo di culto musulmano senza scarpe, accompagnato da Safi Arpagus, presidente per gli Affari religiosi della Turchia. Tuttavia, a differenza dei suoi predecessori, Leone XIV ha compiuto una scelta che non è passata inosservata: ha deciso di non pregare. Il muezzin della moschea, Asgin Tunca, ha riferito ai giornalisti le parole testuali del Pontefice: “Ho detto a lui che questa era la casa di Allah, che se voleva poteva pregare, e lui ha detto ‘no, osserverò in giro’ e ha continuato la visita”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Papa Leone XIV entra scalzo nella Moschea Blu di Istanbul, ma non ha voluto pregare