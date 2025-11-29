Papa Leone XIV alla Moschea Blu di Istanbul

Papa Leone XIV è arrivato alla ‘Moschea Blu’ di Istanbul. Il Pontefice, in rispetto della tradizione musulmana, si è tolto le scarpe prima di entrare. Leone ha osservato le bellezze architettoniche della moschea, tra cui la maestosa cupola rivestita di piastrelle blu, guidato dal capo della Direzione degli Affari Religiosi della Turchia. Questo è il primo viaggio all’estero del Papa, che visiterà anche il Libano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV alla Moschea Blu di Istanbul

Approfondisci con queste news

Terza giornata di visita di Papa Leone in Turchia. Il Pontefice ha visitato la Moschea Sultan Ahmed, nota anche come "Moschea Blu", una delle più importanti moschee di Istanbul, è stato accolto e accompagnato nel luogo di culto islamico dal Capo della Diya - facebook.com Vai su Facebook

Storica visita di papa Leone alla Moschea blu di Istanbul. 'Ha vissuto la visita alla Moschea in silenzio, in spirito di raccoglimento e in ascolto, con profondo rispetto del luogo', sottolinea la Santa Sede. #ANSA ansa.it/sito/notizie/p… Vai su X

La visita di Papa Leone alla Moschea Blu. La Santa Sede: "Profondo rispetto del luogo di fede" - Una visita, quella del Pontefice, vissuta "in silenzio, in spirito di raccoglimento e in ascolto, con profondo rispetto del luogo e della fede di quanti si raccolgono lì in preghiera", ha sottolineato ... msn.com scrive

Papa Leone visita la Moschea Blu. Il discorso a Nicea: "Non usare religione per giustificare guerra" - Papa Leone arrivato nella Chiesa ortodossa siriaca di Mor Ephrem Dopo aver visitato la "Moschea Blu" di Istanbul, Papa Leone XIV ha raggiunto la Chiesa ortodossa siriaca di Mor Ephrem, situata a Yesil ... Come scrive msn.com

Papa Leone XIV in Turchia, entra scalzo nella Moschea Blu di Istanbul: «Non ha pregato» - La terza giornata del viaggio di Papa Leone XIV in Turchia è iniziata con una visita alla Moschea Sultan Ahmed di Istanbul ... Lo riporta msn.com