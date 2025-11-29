Papa Leone incontra a Istanbul il Patriarca Bartolomeo | Nessuna violenza in nome di Dio

Nuova tappa del viaggio in Turchia di papa Leone XIV. Il Pontefice, dopo essersi recato per il pranzo presso la Delegazione apostolica di Istanbul, è giunto alla chiesa patriarcale di San Giorgio. Al suo arrivo è stato accolto dal patriarca Bartolomeo I. Insieme hanno accesso una candela prima di fare ingresso nella chiesa. Al termine del momento di preghiera e dopo aver salutato i presenti, il Papa e il Patriarca sono usciti dalla chiesa per recarsi nella sede del Patriarcato ecumenico per un incontro privato e tra le Delegazioni della Chiesa ortodossa e cattolica presenti in Turchia. "Rifiutiamo qualsiasi uso della religione e del Nome di Dio per giustificare la violenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

