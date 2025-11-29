Papa Leone incontra a Istanbul il Patriarca Bartolomeo | Nessuna violenza in nome di Dio
Nuova tappa del viaggio in Turchia di papa Leone XIV. Il Pontefice, dopo essersi recato per il pranzo presso la Delegazione apostolica di Istanbul, è giunto alla chiesa patriarcale di San Giorgio. Al suo arrivo è stato accolto dal patriarca Bartolomeo I. Insieme hanno accesso una candela prima di fare ingresso nella chiesa. Al termine del momento di preghiera e dopo aver salutato i presenti, il Papa e il Patriarca sono usciti dalla chiesa per recarsi nella sede del Patriarcato ecumenico per un incontro privato e tra le Delegazioni della Chiesa ortodossa e cattolica presenti in Turchia. "Rifiutiamo qualsiasi uso della religione e del Nome di Dio per giustificare la violenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Prosegue il viaggio pastorale di Papa Leone XIV in Turchia. Oggi l’importante visita alla Moschea Blu di Istanbul per un momento di riflessione. Il Pontefice all’ingresso si è tolto le scarpe, era accompagnato dal Presidente per gli Affari Religiosi della Turchia, - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | Papa Leone incontra i leader della chiesa locale a Istanbul. Il Pontefice ha visitato il luogo di culto senza scarpe, come vuole la regola islamica. #ANSA ansa.it/sito/notizie/p… Vai su X
Papa Leone XIV a Istanbul incontra i Capi delle Chiese e delle Comunità cristiane - Al termine della visita alla moschea Blu a Istanbul, il Papa si è trasferito in auto alla Chiesa ortodossa siriaca di Mor Ephrem per l’incontro con i Capi ... Da msn.com
Papa Leone a Istanbul, appello per la pace e visita alla Moschea Blu - Da Istanbul, a cavallo fra Europa e Asia, e città simbolo anche come crocevia delle religioni, è arrivato ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Il Papa scalzo nella moschea blu di Istanbul. Perché lo storico viaggio rivela la linea spirituale di Leone XIV - Nel suo primo viaggio internazionale, Leone XIV visita la Moschea Sultan Ahmed in Turchia prima della tappa in Libano ... Scrive ilfattoquotidiano.it