Papa alla Moschea Bluma non ha pregato
9.40 Il Papa ha visitato la Moschea Blu, ma non ha pregato. Il muezzin, che chiama i fedeli musulmani alla preghiera, ha riferito di aver invitato Leone XIV a pregare: "Ho detto a lui che questa era la casa di Allah, se voleva poteva pregare, e lui ha detto 'no, osserverò in giro' e ha continuato la visita nella Moschea Asgin Tunca", a Istanbul. Prevost ha fatto una scelta diversa da Benedetto XVI e Francesco che si erano raccolti in silenzio come preghiera. Leone nel luogo di culto si è tolto le scarpe, come vuole la regola islamica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
