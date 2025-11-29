Papa a Iznik appare Ali Agca | scacciato
10.45 Leone XIV a Iznik, l'antica Nicea, si è unito ai patriarchi ortodossi per commemorare il primo Concilio, 1.700 anni fa, e pregare con loro per l'Unità dei Cristiani. Il Concilio di Nicea stabilì il testo del Credo, tuttora recitato da milioni di cristiani. Forte l'appello di Leone che respinge "l'uso della religione per giustificare la guerra e la violenza" e "ogni forma di fondamentalismo e di fanatismo". A sorpresa Ali Agca, che tentò di uccidere Papa Wojtyla,è apparso lì per "salutare il Papa", ma è stato allontanato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
