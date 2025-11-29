Paolo Bonolis torna in prima serata | quando e cosa condurrà
Novità significative si profilano all’orizzonte per Paolo Bonolis, pronto a rientrare nella fascia più prestigiosa della programmazione televisiva dopo un periodo in cui la sua presenza si è concentrata principalmente sul daytime e sul ruolo di giudice in Tu sì que vales. A svelare l’imminente ritorno del conduttore in prima serata è stato Giuseppe Candela su Dagospia, anticipando la nuova collocazione in palinsesto e il titolo del progetto scelto da Mediaset per riportarlo protagonista del prime time. Paolo Bonolis in prima serata, ecco quando. Secondo quanto riportato, il conduttore approderà di nuovo su Canale5 tra gennaio e febbraio, con due appuntamenti musicali utili per sondare il terreno prima di un’eventuale continuità. 🔗 Leggi su Dilei.it
