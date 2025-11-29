Paolo Bonolis torna in prima serata | quando e cosa condurrà

Dilei.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novità significative si profilano all’orizzonte per  Paolo Bonolis, pronto a rientrare nella fascia più prestigiosa della programmazione televisiva dopo un periodo in cui la sua presenza si è concentrata principalmente sul daytime e sul ruolo di giudice in  Tu sì que vales. A svelare l’imminente ritorno del conduttore in prima serata è stato Giuseppe Candela su  Dagospia, anticipando la nuova collocazione in palinsesto e il titolo del progetto scelto da Mediaset per riportarlo protagonista del prime time. Paolo Bonolis in prima serata, ecco quando. Secondo quanto riportato, il conduttore approderà di nuovo su Canale5  tra gennaio e febbraio, con  due appuntamenti musicali  utili per sondare il terreno prima di un’eventuale continuità. 🔗 Leggi su Dilei.it

paolo bonolis torna in prima serata quando e cosa condurr224

© Dilei.it - Paolo Bonolis torna in prima serata: quando e cosa condurrà

Scopri altri approfondimenti

paolo bonolis torna primaPaolo Bonolis torna in prima serata su Canale 5: tutte le informazioni sul programma - Un ritorno fissato al momento in palinsesto tra gennaio e febbraio, con due appuntamenti musicali", scrive Candela prima di specificare quale sarà il ... Secondo today.it

Paolo Bonolis in prima serata su Canale 5 con un nuovo show musicale - Previsto per gennaio 2025 vedrà la presenza di artisti italiani e internazionali che si esibiranno dal vivo. Scrive novella2000.it

paolo bonolis torna primaE lascia «Avanti un altro!» Paolo Bonolis torna in TV con un nuovo varietà in prima serata - Paolo Bonolis torna protagonista del prime time con un progetto che mira a riportare il grande varietà al centro della programmazione del 2026. Come scrive bluewin.ch

Cerca Video su questo argomento: Paolo Bonolis Torna Prima