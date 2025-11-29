Panno del Casentino furto alla Manifattura | portati via cavi di rame danno ingente

Firenzepost.it | 29 nov 2025

Furto la notte scorsa, 29 novembre 2025, alla Manifattura del Casentino, azienda di Soci (Bibbiena) dell'Aretino chiusa da settimane, che produce il celebre panno Casentino, tessuto simbolo della tradizione artigianale toscana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

