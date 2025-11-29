Panettone farcito richiamato rischio per la salute | tutti i lotti interessati
Carrefour ha pubblicato un avviso di richiamo riguardante alcune confezioni di panettone farcito a marchio DeMilan Dubai Chocolate Style Lazzaroni. Il provvedimento è stato segnalato dal produttore e riguarda un problema di etichettatura che può comportare rischi per i consumatori allergici. Il motivo indicato nel richiamo è l’assenza della lista degli ingredienti e degli allergeni in lingua italiana su alcune confezioni. Questo impedisce ai consumatori di conoscere con precisione le sostanze contenute nel prodotto, un’informazione fondamentale per chi soffre di allergie o intolleranze alimentari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
