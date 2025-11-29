Panettone d' Autore 2025 prende il via da Palermo | finale il 30 novembre a Termini Imerese
Si è svolta giovedì mattina (27 novembre) nella Sala dei Dipinti dei Giardini del Massimo a Palermo, la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025 di Panettone d’Autore, il contest che celebra la pasticceria siciliana contemporanea tra tradizione, ricerca e grandi lievitati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Dolcissima – Il panettone d’autore che racconta la Sicilia.” SPEDIZIONE IN TUTTA ITALIA - facebook.com Vai su Facebook
Re Panettone 2025: l’eccellenza artigianale arriva a Segrate con profumi e sapori d’autore - Un weekend intero dedicato al panettone artigianale, con degustazioni, incontri con i maestri e un’atmosfera che sa già di Natale. Secondo milanolife.it
Termini Imerese, presentazione ufficiale della terza edizione del “Panettone d’Autore” 2025 - Giovedì 27 novembre, dalle 11,30 alle 13,00, presso la Sala dei Dipinti dei Giardini del Massimo, a Palermo il collettivo creativo FlexUp presenta la terza edizione del “Panettone d’Autore”, il concor ... Si legge su esperonews.it
Identità, lievito madre e territorio, così Marrone ridefinisce il panettone d’autore - Federico Marrone la ricorda soprattutto per l'emozione: non era perfetta, ma conteneva tutto ciò che per lui contava davvero. fermentopizza.it scrive