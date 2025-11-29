Pancaro torna sullo Scudetto del 2000 vinto ai danni della Juventus | Lavò via tutta l’amarezza la delusione e i torti che avevamo subito

Pancaro è tornato a parlare così dello Scudetto del 2000 vinto dalla Lazio ai danni della Juventus, caduta a Perugia. Le sue dichiarazioni. Giuseppe Pancaro, a La Gazzetta dello Sport, ha ricordato lo Scudetto vinto con la Lazio nel 2000, proprio ai danni della Juventus che perse a Perugia nel famoso acquazzone. Le sue dichiarazioni. L’ORIGINE DEL SOPRANNOME “PIPPO” – «I miei genitori, mio fratello e mia sorella. Stop. Lei è stata la prima a tirar fuori il soprannome “Pippo”. Lulù Oliveira iniziò a chiamarmi così a Cagliari, poi, in biancoceleste, eravamo in tre: io, Giuseppe Favalli e Giuseppe Signori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pancaro torna sullo Scudetto del 2000 vinto ai danni della Juventus: «Lavò via tutta l’amarezza, la delusione e i torti che avevamo subito»

