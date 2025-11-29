Pancaro torna sullo Scudetto del 2000 vinto ai danni della Juventus | Lavò via tutta l’amarezza la delusione e i torti che avevamo subito

Juventusnews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pancaro è tornato a parlare così dello Scudetto del 2000 vinto dalla Lazio ai danni della Juventus, caduta a Perugia. Le sue dichiarazioni. Giuseppe Pancaro, a La Gazzetta dello Sport, ha ricordato lo Scudetto vinto con la Lazio nel 2000, proprio ai danni della Juventus che perse a Perugia nel famoso acquazzone. Le sue dichiarazioni. L’ORIGINE DEL SOPRANNOME “PIPPO” – «I miei genitori, mio fratello e mia sorella. Stop. Lei è stata la prima a tirar fuori il soprannome “Pippo”. Lulù Oliveira iniziò a chiamarmi così a Cagliari, poi, in biancoceleste, eravamo in tre: io, Giuseppe Favalli e Giuseppe Signori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pancaro torna sullo scudetto del 2000 vinto ai danni della juventus lav242 via tutta l8217amarezza la delusione e i torti che avevamo subito

© Juventusnews24.com - Pancaro torna sullo Scudetto del 2000 vinto ai danni della Juventus: «Lavò via tutta l’amarezza, la delusione e i torti che avevamo subito»

Leggi anche questi approfondimenti

pancaro torna scudetto 2000Milan - Lazio, la sfida di Pancaro: le parole del doppio ex - Supercoppa Europea, Scudetto, Milan e situazione Lazio: il doppio ex Giuseppe Pancaro ha parlato a 360° dei suoi anni tra Milano e Roma. Riporta lalaziosiamonoi.it

Bobo Vieri, Matri, Pancaro e Torrisi: «L’Inter resterà da scudetto. Tare-Allegri, garanzia Milan» - «L'Inter sarà in prima fila per la conquista del prossimo scudetto», Bobo Vieri ne è convinto. Si legge su milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Pancaro Torna Scudetto 2000