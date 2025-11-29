Pancaro | Scudetto per il Milan? C’è una variabile Ecco la fortuna di Leao

L'ex terzino di Lazio e Milan Giuseppe Pancaro è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'. Il pensiero sulla corsa scudetto e su Leao. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

