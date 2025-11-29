Pancaro | Modric titolare nella mia Lazio o nel mio Milan? Non credo Allegri geniale

L'ex terzino, doppio ex della sfida, gioca la partita di domani: "A Roma ho realizzato tutti i miei sogni, peccato per lo scudetto del '99. Ricordo il discorso di Maldini dopo la finale persa a Istanbul nel 2005.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pancaro modric titolare miaPancaro non ha dubbi: "La fortuna di Leao è stata incontrare Allegri. Max è stato un genio a capire che..." - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Giuseppe Pancaro ha parlato così di alcuni giocatori del Milan attuale come Leao, Bartesaghi e Modric: "Come si marca ... Da milannews.it

pancaro modric titolare miaPancaro: “Complimenti a Sarri, ma Como e Bologna superiori. Modric nella mia Lazio…” - Le parole dell'ex calciatore biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Radiosei, in merito alla doppia sfida contro i rossoneri e non solo ... Riporta msn.com

Modric: "Amo il Milan: come storia e reputazione molto vicino al Real. Sono davvero felice" - Luka Modric non ha dovuto fare granché per entrare nel cuore dei tifosi del Milan, gli è bastato essere il fuoriclasse che è sempre stato. Lo riporta milannews.it

