Pancaro | Bartesaghi mi piace molto Modric avrebbe giocato con me? Non so

Pianetamilan.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex terzino di Lazio e Milan Giuseppe Pancaro è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'. Il pensiero su Modric e Bartesaghi. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pancaro bartesaghi mi piace molto modric avrebbe giocato con me non so

© Pianetamilan.it - Pancaro: “Bartesaghi mi piace molto. Modric avrebbe giocato con me? Non so”

Altre letture consigliate

pancaro bartesaghi piace moltoPancaro rivela: «Mi piace molto un giocatore del Cagliari! Conosco Allegri da anni e…» - Giuseppe Pancaro, ex giocatore di Cagliari e Milan tra le altre, ha rivelato che apprezza molto uno dei giocatori di Fabio Pisacane: le sue parole Giuseppe Pancaro è stato un terzino duttile e capace ... Lo riporta cagliarinews24.com

Pancaro: "Milan da scudetto, ma ha un problema. Lazio? Punto più basso della gestione Lotito" - In vista della sfida che andrà in scena questa sera a San Siro tra Milan e Lazio ha parlato ai microfoni di Gazzetta. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Pancaro Bartesaghi Piace Molto