L’offerta del casolare e la decisione della famiglia. Sta per essere firmato il contratto di comodato d’uso gratuito di tre mesi per il casolare che accoglierà la famiglia Trevallion Birmingham. L’annuncio è stato dato da Eleonora Carusi, figlia di Armando, proprietario dell’immobile che sarà messo a disposizione gratuitamente. Si tratta di una struttura rurale situata ancora nei pressi del bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, un ambiente che la famiglia considerava essenziale per la propria filosofia di vita. La decisione è nata dopo che Carusi, seguendo la vicenda, aveva appreso la notizia dell’allontanamento dei bambini. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Palmoli, la famiglia nel bosco ottiene una nuova casa: contratto di comodato, ricorso depositato

