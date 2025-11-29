Palmieri: Per la prima volta nella storia Roma e Napoli possono giocarsi davvero uno scudetto. I giallorossi sorprendono tutti, gli azzurri restano in corsa nonostante una lunga convalescenza tecnica. Tancredi Palmeri, nel suo editoriale per Sportitalia, scrive sul Napoli e sulla Roma. Questo quanto asserito dal giornalista: Per la prima volta nella storia Roma e Napoli possono giocarsi davvero uno Scudetto . “Succede che questo 2025-26 è il primo campionato in 129 anni di storia della Serie A in cui il Napoli sia partito davanti alla Roma nell’albo d’oro. Che se ci pensate dal punto di vista statistico e storico è pazzesco, tanto più nel duello a distanza tra le due su chi sia la regina del CentroSud. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Palmeri: “Conte si è riappropriato del Napoli? Ce lo diranno le prestazioni contro Roma e Juve”