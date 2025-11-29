Palmeiras-Flamengo in finale di Copa Libertadores dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera alle 22:00 ore italiane si disputa la Finale di Copa Libertadores in un derby tutto brasiliano tra Palmeiras e Flamengo. Tanti giocatori ex Serie A in campo. Gara che sarà trasmessa in chiaro e senza costi aggiuntivi da Como TV. 🔗 Leggi su Fanpage.it

