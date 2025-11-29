Palmeiras-Flamengo Finale di Copa Libertadores | l’ennesimo capitolo del dominio brasiliano

Lo stadio “Monumental” di Lima sarà il teatro della finale di Copa Libertadores tra Palmeiras e Flamengo, protagoniste dell’ultimo atto della massima competizione continentale. Sfida tutta brasiliana quella di questa sera alle ore 22 italiane: in semifinale, i biancoverdi hanno messo a referto una rimonta clamorosa contro il Ldu Quito, mentre i rossoneri sono riusciti ad avere la meglio sul Racing Avellaneda. La sfida è raccontata dalla Bbc Il dominio di Flamengo e Palmeiras sulla Libertadores. Quando è iniziata la Copa Libertadores di quest’anno, ci siamo posti una domanda: qualcuno può fermare il dominio brasiliano? La risposta è stata un netto “no”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

