Palloncini viola al funerale di Viola Mazzotti | video
Duomo di Cervia gremito per l’addio alla 23enne travolta da un camion a Bologna, mentre era in bici e stava andando a lavoro. Oltre alla famiglia, l’intera città ha partecipato al dolore dell’ultimo saluto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Quest’inverno, Messika celebra le sue icone. I bracciali Move Noa in oro bianco, giallo e rosa compongono un racconto di calore, dolcezza e connessione. Avvolti da palloncini nel caratteristico viola Messika, catturano la luminosità più spontanea della stagio - facebook.com Vai su Facebook
Funerale di Viola Mazzotti, un addio pieno di dolore e tanti palloncini viola: “Il colore che tiene unito tutto l’arcobaleno” - Duomo di Cervia gremito per l’addio alla 23enne travolta da un camion a Bologna. Secondo msn.com
L'ultimo saluto alla giovane Viola, la 23enne che ha perso la vita in un incidente - In programma i funerali della ragazza, i parenti chiedono eventuali offerte per una borsa di studio da intitolarle ... Lo riporta ravennatoday.it
«Viola volava leggera e non vedeva mai il male». Il ricordo della 23enne uccisa da un camion a Bologna. Sabato i funerali a Cervia - 30 in Duomo) i funerali di Viola Mazzotti, la ragazza di 23 anni morta l'altro giorno in un incidente a ... ravennaedintorni.it scrive