Pallanuoto Pro Recco e Brescia restano a punteggio pieno in Serie A1 Trieste travolta dalla Roma Vis Nova

Si completa la decima giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile, che vede proseguire a braccetto in testa a classifica a punteggio pieno Pro Recco e Brescia: i liguri passano per 11-23 in casa dell'Ortigia, mentre i lombardi sono corsari in trasferta contro il De Akker Team per 7-20. Rinsalda la terza posizione, restando a -6, il Savona, che piega la Canottieri Napoli con lo score di 15-11, mentre resiste al quarto posto il Posillipo, vittorioso nell'anticipo di ieri per 11-14 in trasferta contro la Florentia, dato che Trieste viene sconfitta nettamente dalla Roma Vis Nova, che si impone per 17-10.

