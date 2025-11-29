Pallanuoto femminile Plebiscito e Civitavecchia vittoriose nell’ottava giornata di Serie A1
L’ottava giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile vede disputarsi soltanto due match nella collocazione originaria del sabato, mentre gli altri tre incontri in calendario vengono rinviati a mercoledì 3 dicembre per permettere alle squadre italiane di prendere parte alle Coppe Europee. Proprio il turno di riposo in Euro Cup consente alla Plebiscito Padova di scendere in acqua in campionato e salire momentaneamente al terzo posto in classifica grazie al successo esterno con il punteggio di 10-19 maturato in casa della Brizz Nuoto. Le venete chiudono il primo quarto in vantaggio sul 3-5, ma le siciliane restano in scia fino a metà gara sul 7-9. 🔗 Leggi su Oasport.it
