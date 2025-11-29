Pallamano | Svezia e Norvegia a valanga ai Mondiali Femminili Ok anche la Danimarca

Oasport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intenso sabato 29 novembre si è concluso ai Mondiali Femminili 2025 di pallamano. Tantissime le partite in agenda in questa prima fase nei vari gruppi di scena. Ecco come sono andate le cose nelle pool coinvolte. Gruppo A Romania capace di avere la meglio per 31-27 del Giappone, in una pool che ha visto anche e soprattutto il successo della fortissima Danimarca per 35-24 sulla Croazia: 12 reti complessive per il duo Elma Halilcevic e Andrea Ulrikka Aagot Hansen Gruppo B La Svizzera batte il Senegal, con lo score di 25-24, gestendo il punto a punto nel finale: elvetiche trascinate dalle 6 reti di Mia Emmenegger e di Era Baumann. 🔗 Leggi su Oasport.it

pallamano svezia e norvegia a valanga ai mondiali femminili ok anche la danimarca

© Oasport.it - Pallamano: Svezia e Norvegia a valanga ai Mondiali Femminili. Ok anche la Danimarca

Altre letture consigliate

pallamano svezia norvegia valangaPallamano: Svezia e Norvegia a valanga ai Mondiali Femminili. Ok anche la Danimarca - Un intenso sabato 29 novembre si è concluso ai Mondiali Femminili 2025 di pallamano. Scrive oasport.it

Pallamano, Svezia e Norvegia protagoniste nella seconda giornata dei Mondiali femminili - Dopo il primo giorno di ieri, continua senza sosta il  ‘Preliminary round’ la 27ma edizione dei Mondiali di pallamano femminili, in programma fino al 14 ... Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Pallamano Svezia Norvegia Valanga