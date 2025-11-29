Pallamano | Svezia e Norvegia a valanga ai Mondiali Femminili Ok anche la Danimarca
Un intenso sabato 29 novembre si è concluso ai Mondiali Femminili 2025 di pallamano. Tantissime le partite in agenda in questa prima fase nei vari gruppi di scena. Ecco come sono andate le cose nelle pool coinvolte. Gruppo A Romania capace di avere la meglio per 31-27 del Giappone, in una pool che ha visto anche e soprattutto il successo della fortissima Danimarca per 35-24 sulla Croazia: 12 reti complessive per il duo Elma Halilcevic e Andrea Ulrikka Aagot Hansen Gruppo B La Svizzera batte il Senegal, con lo score di 25-24, gestendo il punto a punto nel finale: elvetiche trascinate dalle 6 reti di Mia Emmenegger e di Era Baumann. 🔗 Leggi su Oasport.it
