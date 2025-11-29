Pallamano | Cassano Magnano e Teamnetwork Albatro non sbagliano in Serie A Gold
La 12esima giornata della regular season della Serie A Gold 2025-2026 di pallamano è andata da pochissimo in archivio. Ecco come sono andate le cose, con tutte e 14 le squadre partecipanti al campionato in campo contemporaneamente. In vetta non sbagliano la capolista Cassano Magnano, che batte facilmente 28-17 lo Sparer Eppan, e il Teamnetwork Albatro Siracusa, capace di avere la meglio 32-30 sul Macagi Cingoli. Mezzo passo falso invece per il Bolzano, fermato sul 26-26 da un tenace Chiaravalle, con invece Trieste brava a far pesare il fattore campo (33-27) sugli Alperia Black Devils, così come fatto dal Pressano sul Fasano, in una partita di strettissima misura (29-28). 🔗 Leggi su Oasport.it
