Palinsesti TV dal 7 al 13 dicembre 2025 | Rai Mediaset La7 Tv8 Nove e Cielo
La settimana dal 7 al 13 dicembre 2025 offre una programmazione ricca e variegata: fiction, film, show, reality e appuntamenti speciali per tutti i gusti. Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e Cielo propongono prime visioni e grandi eventi, inclusi speciali dell’Immacolata e momenti sportivi di rilievo. Ecco tutti i palinsesti dettagliati della settimana. Rai1. D: – L: Sandokan (24) 1ªTv M: L’Altro Ispettore (33) 1ªTv M: Pietro: Un Uomo nel Vento G: Un Professore 3 (46) 1ªTv V: The Voice Senior (56) S: Ballando con le Stelle (1213) Altre segnalazioni: 0712 ore 17:45 – La Prima alla Scala; 0812 ore 10:55 – Santa Messa; 0812 ore 15:40 – Omaggio del Papa alla Statua dell’Immacolata; 0812 ore 16:40 – Vita in Diretta; 0712 ore 18:45 – Caduta Libera; 0812 ore 18:10 – La Forza di Una Donna Canale 5. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
