Palermo–Sciacca Catanzaro accusa | Strada pericolosa servono interventi immediati e il governo non resti a guardare
“La Strada Statale Palermo–Sciacca continua a mietere vittime, trasformandosi in una vera emergenza che non può più essere ignorata”. È con queste parole che il capogruppo all’Ars Michele Catanzaro interviene dopo l’ennesimo incidente mortale sulla statale, costato la vita a due persone a pochi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Sangue sulle strade dell'Isola. Due morti e due feriti gravi in uno scontro frontale sulla Palermo-Sciacca. A perdere la vita madre e figlia di 78 e 52 anni di Monreale. Un morto anche a Catania. Il servizio di Donata Calabrese - facebook.com Vai su Facebook