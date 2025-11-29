palermo castello utveggio torna a splendere

Palermo, 29 nov. (Adnkronos) - Torna a splendere Castello Utveggio a Palermo e apre le porte alla città a partire dal prossimo venerdì 5 dicembre. Sono terminati i lavori di rifunzionalizzazione del complesso architettonico di stile definito neogotico siciliano o tardo-liberty, edificato tra il 1928 e il 1933 sul primo pizzo del promontorio di Monte Pellegrino, a 346 metri di altitudine. L'edificio, dopo quasi un decennio di abbandono, sarà destinato a centro congressi internazionale o nazionale di altissimo livello, nel rispetto della vocazione euromediterranea che questo luogo ha sempre avuto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

