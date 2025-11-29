Palermo annullato il sequestro del denaro trovato in casa di Salvatore Cuffaro

Dayitalianews.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione del Tribunale del riesame. Il Tribunale del riesame di Palermo ha revocato il sequestro probatorio del denaro rinvenuto nell’abitazione dell’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro, durante una perquisizione eseguita ai primi di novembre. L’ispezione rientrava in un’indagine che ipotizza i reati di associazione a delinquere, corruzione e turbativa d’asta, nell’ambito della quale l’ex governatore risulta coinvolto. Le motivazioni dell’annullamento. I giudici hanno accolto l’istanza presentata dai legali Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano, secondo cui la somma – circa 80 mila euro – sarebbe stata detenuta in modo legittimo, senza elementi che potessero giustificare un sequestro probatorio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

palermo annullato il sequestro del denaro trovato in casa di salvatore cuffaro

© Dayitalianews.com - Palermo, annullato il sequestro del denaro trovato in casa di Salvatore Cuffaro

Leggi anche questi approfondimenti

palermo annullato sequestro denaroTribunale annulla il sequestro denaro trovato in casa Cuffaro: “Somma legittimamente detenuta” - Il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato il provvedimento con il quale la Procura aveva disposto il sequestro probatorio del denaro trovato nell'abitazione dell'ex presidente della Regione Sal ... Si legge su ilsicilia.it

palermo annullato sequestro denaroTribunale annulla il sequestro del denaro trovato nelle case di Totò Cuffaro - Il tribunale del riesame ha annullato il provvedimento con il quale la procura aveva disposto il sequestro del denaro a Totò Cuffaro. meridionews.it scrive

palermo annullato sequestro denaroIl Tribunale di Palermo annulla il sequestro del denaro trovato nelle case di Cuffaro - Il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato il provvedimento con il quale la Procura aveva disposto il sequestro probatorio del denaro trovato ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Palermo Annullato Sequestro Denaro