Paladina-Sedrina | Salvini e il Governo dicano subito se sarà finanziata | la Val Brembana non può restare nel limbo

“I 520 milioni necessari per la realizzazione della Paladina-Sedrina, il Governo li mette?”: è con questo interrogativo pressante che il Pd Val Brembana si rivolge al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e a tutto l’Esecutivo, facendosi portavoce di un territorio che attende con impazienza i fondi per portare a termine l’ultimo lotto della Tangenziale Sud. “Mentre il progetto viene definito ‘prioritario’ da Regione Lombardia e da numerosi amministratori di centrodestra, il finanziamento complessivo non risulta stanziato dal Ministero delle Infrastrutture – sottolinea il circolo dem brembano -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

