Pagelle Como Sassuolo ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A I voti
Pagelle Como Sassuolo: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A 20252026. Ecco le valutazioni Le pagelle di Como Sassuolo terminata 2-0: le due squadre si dividono la posta in palio nella tredicesima giornata di Serie A. Ecco i voti: PAGELLE COMO SASSUOLO COMO – Butez 6.5; Vojvoda . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
Como-Juve, le pagelle dei bianconeri: Kolo Muani on fire, Koopmeiners vaga molle - facebook.com Vai su Facebook
#TorinoComo 1-5, le pagelle #SkySport #SkySerieA #SerieA Vai su X
Le pagelle di Como-Sassuolo 2-0: dopo la Coppa, ancora sconfitti e a reti bianche al Sinigaglia - All’ottavo si fa trovare fuori dai pali sul pallonetto che Alberto Moreno manda di poco fuori. Lo riporta canalesassuolo.it
Pagelle Como-Sassuolo 2-0: Nico Paz fa piovere diamanti, Douvikas da bomber, Berardi si fa male - Il Como di Fabregas vince ancora e resta in scia alla lotta per il posto Champions League: Nico Paz illumina il Sinigaglia, Grosso perde Berardi: la cronaca del match e le pagelle ... Si legge su sport.virgilio.it
Como-Sassuolo 2-0, le pagelle: più Douvikas, meno Morata. Cose da Paz, Muric chiaroscuro - Reattivo sulla copocciata ravvicinata di Matic, sempre vispo e composto in chiusura su Laurienté e. Da tuttomercatoweb.com