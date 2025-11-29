Padre e figlia alla conquista del Sudafrica | la gara di gravel di Fondriest e Carlotta

Per festeggiare i 60 anni, il ciclista iridato 1988 ha partecipato con la figlia a una gara di 800 chilometri. Notti gelate, tracciati complicati, contrattempi: "Quest’esperienza, bellissima e piena di pericoli, è una grande metafora della vita". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Padre e figlia alla conquista del Sudafrica: la gara di gravel di Fondriest e Carlotta

Contenuti che potrebbero interessarti

Padre, insegna a tuo figlio il rispetto verso la vita e a tua figlia la dignità. Insegna a tuo figlio che ogni donna non è né apparenza né una cosa, non la si possiede né la si può pretendere, ma va protetta, non perché fragile, bensì perché entrambi ne avrete biso - facebook.com Vai su Facebook

Padre e figlia alla conquista del Sudafrica: la gara di gravel di Fondriest e Carlotta - “Dire sessant’anni fa un certo effetto, e avevo voglia di guardarmi indietro, di raccontare quello che ho passato, da quando ero bambino alla scoperta ... Lo riporta msn.com