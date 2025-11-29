Padre e figlia alla conquista del Sudafrica | la gara di gravel di Fondriest e Carlotta

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per festeggiare i 60 anni, il ciclista iridato 1988 ha partecipato con la figlia a una gara di 800 chilometri. Notti gelate, tracciati complicati, contrattempi: "Quest’esperienza, bellissima e piena di pericoli, è una grande metafora della vita". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

padre e figlia alla conquista del sudafrica la gara di gravel di fondriest e carlotta

© Gazzetta.it - Padre e figlia alla conquista del Sudafrica: la gara di gravel di Fondriest e Carlotta

Contenuti che potrebbero interessarti

Padre e figlia alla conquista del Sudafrica: la gara di gravel di Fondriest e Carlotta - “Dire sessant’anni fa un certo effetto, e avevo voglia di guardarmi indietro, di raccontare quello che ho passato, da quando ero bambino alla scoperta ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Padre Figlia Conquista Sudafrica