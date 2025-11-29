Padova così si! Vittoria di misura a Pescara nel segno di Faedo e Sorrentino

Padovaoggi.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Padova torna a respirare all’Adriatico. I ragazzi di Andreoletti non falliscono la missione a Pescara e vincono, come spesso succede, con il minimo scarto. Tre punti pesanti come il piombo in ottica salvezza, un successo firmato Carlo Faedo e la classifica riprende quota dopo cinque gare senza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

