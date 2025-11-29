Padova ci pensa Carlo Faedo | Sono contentissimo per il gol e i tre punti L' esultanza? Significa tanto

Padovaoggi.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa volta decisivo. Dopo l'assist, ecco il gol. Sempre contro Gorgone, contro cui aveva già segnato nel marzo del 2024 contro la Lucchese dell'attuale tecnico del Pescara. In quel caso la sua rete avviò la rimonta verso la conquista della finale di Coppa Italia C, stavolta il suo centro vale 3. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

