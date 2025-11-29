Padel Fip Silver Como | Sussarello e Parmigiani volano in semifinale

Roma, 29 nov. (askanews) – Grande giornata per il padel italiano al Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Como. Giulia Sussarello e Martina Parmigiani – si legge in una nota – hanno conquistato l’accesso alla semifinale, superando in due set (6-4 6-2) l’ungherese Dora Andrejszki e Francesca Ligotti. La coppia, reduce dal bronzo europeo con l’Italpadel, ha preso il controllo del match nel secondo parziale, chiuso dopo un’ora e mezza con lo smash vincente della giocatrice comasca. Protagoniste anche Caterina Baldi e Clarissa Aima, che hanno vinto il derby tricolore con CampigottoCascapera (6-2 7-6). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

