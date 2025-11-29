Ostuni | dopo il sequestro attivato un nuovo centro di raccolta mobile
OSTUNI - A seguito della chiusura del centro comunale di raccolta di via Foggia (posto sotto sequestro), l’amministrazione comunale di Ostuni informa che, con ordine di servizio del 29 novembre 2025, è stata disposta l’attivazione di un Centro di raccolta mobile in via Caduti di Nassirya. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
