Ostuni | dopo il sequestro attivato un nuovo centro di raccolta mobile

29 nov 2025

OSTUNI - A seguito della chiusura del centro comunale di raccolta di via Foggia (posto sotto sequestro), l’amministrazione comunale di Ostuni informa che, con ordine di servizio del 29 novembre 2025, è stata disposta l’attivazione di un Centro di raccolta mobile in via Caduti di Nassirya. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

