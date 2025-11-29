Ostia il Campidoglio vuole un direttore del Litorale | si occuperà solo di spiagge e mare

Non c’è solo “il parco del mare” tra le novità che, dalla prossima stagione, andranno ad interessare il mare di Roma. L’amministrazione capitolina ha infatti deciso di migliorare la gestione delle spiagge, anche nell’ultima estate segnata da alti e bassi, creando un’apposita figura.La figura su. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Annuncio del Campidoglio: a Ostia spiagge libere sul 65% della costa. L’elenco degli stabilimenti da demolire Vai su X

Il Campidoglio annuncia l'intenzione di demolire diversi stabilimenti di Ostia per fare spazio a nuove spiagge libere. Quali sono e perchè - facebook.com Vai su Facebook

Ostia, taglio del nastro per il nuovo giardino scolastico: è stato riqualificato grazie a Ferrari e Save The Children - La sinergia attivata tra gli sponsor privati e l'amministrazione ha permesso il restyling degli spazi esterni nell'I. Secondo romatoday.it

Ostia, estate nera fra chiusure e ritardi: il piano spiagge del Campidoglio pronto soltanto a settembre - Sarà adeguato entro settembre il Pua (Piano di utilizzo degli arenili) che renderà possibili bandi pluriennali per la concessione delle spiagge di Ostia e importanti investimenti. Si legge su roma.corriere.it