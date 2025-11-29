L' oroscopo di Paolo Fox del 30 novembre 2025 è influenzato dalla Luna in Ariete. Questo aspetto astrale segna una fase di transizione e di dinamismo, dove l'impulso a ripartire si combina con la necessità di gestire piccoli intoppi. L'energia lunare incoraggia l'iniziativa, mentre in diversi settori della vita – dal lavoro all'amore – si presentano opportunità di rilancio che richiedono sia prontezza che pazienza. Vediamo le previsioni astrologiche di Paolo Fox di sabato 30 novembre 2025, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere un oroscopo accurato. Oroscopo 30 novembre Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli. 🔗 Leggi su Ultimora.news

© Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche del 30 novembre 2025