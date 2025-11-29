Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per sabato 29 novembre! Il cielo di questo sabato si apre come una finestra lenta all’alba: l’aria muove pensieri nuovi, la luce scivola tra le intenzioni rimaste sospese, e qualcosa dentro di te ti invita a respirare più profondamente. È un giorno che vuole calma, lucidità e un pizzico di magia, quel tipo di magia che arriva quando smetti di forzare e lasci che le cose, semplicemente, accadano. Oroscopo di Paolo Fox, sabato 29 novembre 2025, segno per segno. Oggi il tempo sembrerà più morbido, più disponibile, quasi complice. È il momento ideale per ascoltarti, per riconoscere ciò che stai diventando e per mettere un seme silenzioso in qualcosa che desideri far crescere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 29 novembre: creatività accesa per l'Acquario, bisogno di rifinire per la Vergine