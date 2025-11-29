Oroscopo di Paolo Fox per oggi 29 novembre | creatività accesa per l’Acquario bisogno di rifinire per la Vergine

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per sabato 29 novembre! Il cielo di questo sabato si apre come una finestra lenta all’alba: l’aria muove pensieri nuovi, la luce scivola tra le intenzioni rimaste sospese, e qualcosa dentro di te ti invita a respirare più profondamente. È un giorno che vuole calma, lucidità e un pizzico di magia, quel tipo di magia che arriva quando smetti di forzare e lasci che le cose, semplicemente, accadano. Oroscopo di Paolo Fox, sabato 29 novembre 2025, segno per segno. Oggi il tempo sembrerà più morbido, più disponibile, quasi complice. È il momento ideale per ascoltarti, per riconoscere ciò che stai diventando e per mettere un seme silenzioso in qualcosa che desideri far crescere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 29 novembre: creatività accesa per l’Acquario, bisogno di rifinire per la Vergine

