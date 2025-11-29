Oroscopo di oggi 29 novembre 2025 | energie intuizioni e scelte da non rimandare

ABBONATI A DAYITALIANEWS La giornata di oggi porta con sé movimenti sottili e decisioni da ponderare. Alcuni segni sentiranno una spinta verso il cambiamento, altri troveranno finalmente chiarezza. Ecco le previsioni per ogni segno zodiacale. Ariete. Oggi la tua determinazione ti porta lontano, ma evita scatti d’impulsività. Piccoli ostacoli possono essere superati con calma. Toro. Ritrovi stabilità e sicurezza nelle relazioni. Sul lavoro una novità potrebbe aprire nuove prospettive. Gemelli. Giornata dinamica e mentale. Le idee scorrono veloci, ma serve ordine per non disperdere energie. Cancro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

