Oro di Bankitalia tasse e sgravi | così cambierà la manovra

Ilgiornale.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il contesto politico ed economico si caratterizza oggi per l’intersezione di tre fronti: la proposta sulla proprietà pubblica dell’oro di Bankitalia, la revisione degli emendamenti alla legge di Bilancio e la situazione economica nazionale, che l’Istat fotografa in lieve recupero. Il governo, a due settimane dall’arrivo in Aula della manovra, si trova a dover sintetizzare e compensare spinte di diversa direzione e intensità. Nel frattempo, l’economia cresce dello 0,1% nel terzo trimestre con un’inflazione stabile all’1,2 per cento. La proposta del capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, che prevede che «le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia appartengono allo Stato» è stata letta dai tecnici del Tesoro come una possibile nazionalizzazione di contenuto espropriativo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

oro di bankitalia tasse e sgravi cos236 cambier224 la manovra

© Ilgiornale.it - Oro di Bankitalia, tasse e sgravi: così cambierà la manovra

Approfondisci con queste news

oro bankitalia tasse sgraviOro di Bankitalia, tasse e sgravi: così cambierà la manovra - La proposta Fdi sulla proprietà delle riserve verso la bocciatura per non aprire un fronte con la Bce ... ilgiornale.it scrive

oro bankitalia tasse sgraviManovra, il Tesoro spiega perchè le riserve d’oro di Bankitalia non devono essere statalizzate - Ci sono rischi costituzionali ed europei collegati all'emendamento di FdI che mira a mettere a bilancio le riserve auree di Via Nazionale. milanofinanza.it scrive

oro bankitalia tasse sgraviManovra, Fratelli d’Italia tenta lo scippo delle riserve d’oro a Bankitalia - Con gli emendamenti segnalati, il partito di Meloni punta a rivedere l’imposta sui dividendi, a creare una tassa sui pacchetti extra Ue e a istituire un Fondo di previdenza per giovani ... Segnala milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Oro Bankitalia Tasse Sgravi