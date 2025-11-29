Il contesto politico ed economico si caratterizza oggi per l’intersezione di tre fronti: la proposta sulla proprietà pubblica dell’oro di Bankitalia, la revisione degli emendamenti alla legge di Bilancio e la situazione economica nazionale, che l’Istat fotografa in lieve recupero. Il governo, a due settimane dall’arrivo in Aula della manovra, si trova a dover sintetizzare e compensare spinte di diversa direzione e intensità. Nel frattempo, l’economia cresce dello 0,1% nel terzo trimestre con un’inflazione stabile all’1,2 per cento. La proposta del capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, che prevede che «le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia appartengono allo Stato» è stata letta dai tecnici del Tesoro come una possibile nazionalizzazione di contenuto espropriativo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Oro di Bankitalia, tasse e sgravi: così cambierà la manovra