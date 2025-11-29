Ornella Vanoni il racconto straziante di Mario Lavezzi | ‘Stava per registrare il brano con Gino Paoli’
L’addio inatteso nella casa di Milano. «È andata via come lei avrebbe voluto. Una morte improvvisa, totalmente inaspettata». Mario Lavezzi trova a fatica le parole nel salotto di Verissimo, mentre racconta la notte in cui l’Italia ha perso Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni. Il produttore musicale, amico fraterno della cantante, ha ricordato la telefonata arrivata alle 22:30: una voce che gli annunciava ciò che non avrebbe mai voluto sentire. «Sono scoppiato a piangere, ho passato il telefono a mia moglie. Non riuscivo neppure a parlare», ha raccontato. Lavezzi è corso nella casa di Milano dove la Vanoni viveva da anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
